Зеленський підписав указ про «ефективну» боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

Оприлюднено указ №505/2019 «Про заходи щодо протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів».

В указі говориться:

«З метою забезпечення реалізації права на підприємницьку діяльність, посилення ефективності протидії контрабанді та корупції під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, підвищення рівня довіри бізнесу до державних органів постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади:

створення інформаційного ресурсу для забезпечення можливості добровільного та публічного декларування товарів значної кількості найменувань, які ввозяться на митну територію України однією партією;

оприлюднення щомісячних звітів про результати реалізації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 479 експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів;

2) опрацювати питання щодо оприлюднення у форматі відкритих даних знеособленої інформації про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, та забезпечення систематичного оновлення такої інформації;

3) вжити в установленому порядку заходів, спрямованих на запровадження можливості обміну в режимі реального часу інформацією з відповідними інформаційними системами інших держав щодо митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон України;

4) вжити до 1 січня 2020 року заходів щодо забезпечення за допомогою засобів електронного зв’язку належної взаємодії між гарантами, що видають фінансові гарантії для забезпечення сплати митних платежів, та органами доходів і зборів відповідно до вимог Митного кодексу України.

2. Секретарю Ради національної безпеки і оборони України:

внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України питання щодо утворення Міжвідомчої комісії з питань боротьби з контрабандою та корупцією на митниці для розроблення та внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекту програми боротьби з контрабандою і корупцією під час митного оформлення товарів;

забезпечити створення в Апараті Ради національної безпеки і оборони України телефону довіри для повідомлень про випадки контрабанди та корупції під час митного оформлення товарів, а також про дії, що мають ознаки ухилення від сплати митних платежів.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національній поліції України вжити в установленому порядку заходів щодо недопущення надання доручень органам доходів і зборів про проведення оглядів (переоглядів) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, крім випадків надсилання доручень за встановленою формою в рамках кримінального провадження.

4. Цей Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 липня 2019 року»