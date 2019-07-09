Міністру Насалику повідомили про підозру

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик не задекларував 1,249 млн доларів США, які отримав 5 років тому.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура:

«За погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру Міністру енергетики та вугільної промисловості України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.

Дії високопосадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції»).

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».