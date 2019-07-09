Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності

Зеленський вирішив зекономлені таким чином кошти віддати військовим у вигляді премій.

Про це він сказав у відеозверненні у Facebook.

«Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим», – сказав Зеленський.