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Звільнено керівників чотирьох митниць
В. о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників чотирьох митниць - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.
«За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про звільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької», - написав він у Facebook у вівторок.
Раніше Зеленський закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо глав зазначених чотирьох митниць.