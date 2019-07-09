Суд звільнив з-під варти «екс-міністра охорони здоров

Дніпровський райсуд Києва звільнив з-під варти колишнього «міністра охорони здоров'я» окупаційної влади Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід з утримання в СІЗО на домашній арешт.

«Щойно Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під варти екс-главу Мінохоронздоров'я Криму Петра Михальчевського, який обвинувачується в державній зраді, змінивши йому запобіжний захід на домашній арешт», - повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй в соцмережі «Фейсбук» у вівторок увечері.

Як повідомлялося, раніше співробітники Служби безпеки України встановили факт перебування в Києві колишнього «міністра охорони здоров'я Криму» П.Михальчевського. В рамках кримінального провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України в його тимчасовому приміщенні в столиці проведено санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, «службове посвідчення» за підписом самопроголошеного «глави» Криму Сергія Аксьонова, інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.