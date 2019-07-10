Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій Причина звільнень - закінчення строку повноважень президента України.

Зеленський у вівторок звільнив з посад 70 голів районних державних адміністрації, повідомляє Українська правда. Про це свідчать його розпорядження від 9 липня №76-№146 включно. Звільнено: Олександра Настасенка з посади голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації. Володимира Каретка - з посади голови Святошинської районної в місті Києві держадміністрації. Ігоря Довбаня - з посади голови Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації. Владислава Уткіна - з посади голови Гайсинської РДА Вінницької області. Олега Легезу - з посади голови Жмеринської РДА Вінницької області. Ярослава Чернегу - з посади голови Літинської РДА Вінницької області. Олега Китасюка - з посади голови Могилів-Подільської РДА Вінницької області. Сергія Ладана - з посади голови Мурованокуриловецької РДА Вінницької області. Людмилу Марцин - з посади голови Теплицької РДА Вінницької області. Леоніда Лобаня - з посади голови Тростянецької РДА Вінницької області. Катерину Кедик - з посади голови Шаргородської РДА Вінницької області. Михайла Вдовцова - з посади голови Ямпільської РДА Вінницької області. Наталію Василець - з посади голови Володимир-Волинської РДА Волинської області. Юлію Гринчук - з посади голови Горохівської РДА Волинської області. Валерія Ткачука - з посади голови Ківерцівської РДА Волинської області. Віктора Козака - з посади голови Ковельської РДА Волинської області. Андрія Харламповича - з посади голови Ратнівської РДА Волинської області. Анатолія Бринчука - з посади голови Старовижівської РДА Волинської області. Ореста Василишина - з посади голови Турійської РДА Волинської області. Василя Голядинця - з посади голови Шацької РДА Волинської області. Дмитра Дресвяннікова - з посади голови Бахмутської РДА Донецької області. Дмитра Такаджи - з посади голови Волноваської РДА Донецької області. Дмитра Черницю - з посади голови Мангушської РДА Донецької області. Володимира Сагайдака - з посади голови Новомосковської РДА Дніпропетровської області. Петра Яригна - з посади голови Бердичівської РДА Житомирської області. Миколу Жилінського - з посади голови Черняхівської РДА Житомирської області. Михайла Русанюка - з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області. Василя Дем’янчука - з посади голови Тячівської РДА Закарпатської області. Назарія Павлія - з посади голови Хустської РДА Закарпатської області. Юрія Клименка - з посади голови Гайворонської РДА Кіровоградської області. Олександра Лукашова - з посади голови Знам’янської РДА Кіровоградської області. Павла Сороку - з посади голови Маловисківської РДА Кіровоградської області. Андрія Кочергу - з посади голови Новгородківської РДА Кіровоградської області. Олександра Сенченка - з посади голови Новомиргородської РДА Кіровоградської області. Ольгу Бороту - з посади голови Олександрівської РДА Кіровоградської області. Сергія Самородченка - з посади голови Онуфріївської РДА Кіровоградської області. Сергія Завалія - з посади голови Петрівської РДА Кіровоградської області. Сергія Твердовського - з посади голови Світловодської РДА Кіровоградської області. Ольгу Анісімову-Шило - з посади голови Устинівської РДА Кіровоградської області. Андрія Шевкенича - з посади голови Дрогобицької РДА Львівської області. Надію Щур - з посади голови Жовківської РДА Львівської області. Володимира Кирилича - з посади голови Кам’янка-Бузької РДА Львівської області. Ігоря Хруня - з посади голови Пустомитівської РДА Львівської області. Олександра Лабецького - з посади голови Турківської РДА Львівської області. Андрія Грачова - з посади голови Біловодської РДА Луганської області. Людмилу Латишеву - з посади голови Новопсковської РДА Луганської області. Сергія Шакуна - з посади голови Попаснянської РДА Луганської області. Дмитра Мухтарова - з посади голови Сватівської РДА Луганської області. Анатолія Гаркавого - з посади голови Старобільської РДА Луганської області. Дениса Мусієнка - з посади голови Болградської РДА Одеської області. Камандара Байрамова - з посади голови Великобагачанської РДА Полтавської області. Тамілу Шевченко - з посади голови Кобеляцької РДА Полтавської області. Ярослава Березюка - з посади голови Володимирецької РДА Рівненської області. Миколу Петрушка - з посади голови Дубровицької РДА Рівненської області. Анатолія Смаглюка - з посади голови Зарічненської РДА Рівненської області. Григорія Сіденка - з посади голови Великописарівської РДА Сумської області. Вікторію Сокол - з посади голови Глухівської РДА Сумської області. Сергія Хрупу - з посади голови Краснопільської РДА Сумської області. Віталія Супруна - з посади голови Охтирської РДА Сумської області. Геннадія Дорошенка - з посади голови Сумської РДА Сумської області. Людмилу Юзьків - з посади голови Борщівської РДА Тернопільської області. Ігоря Яворського - з посади голови Зборівської РДА Тернопільської області. Юрія Ништу - з посади голови Теребовлянської РДА Тернопільської області. Олександра Похилого - з посади голови Тернопільської РДА Тернопільської області. Володимира Сергійчука - з посади голови Волочиської РДА Хмельницької області. Богдана Солошенка - з посади голови Кам'янської РДА Черкаської області. Олега Недогоду - з посади голови Монастирищенської РДА Черкаської області. Володимира Клименка - з посади голови Чигиринської РДА Черкаської області. Сергія Джоболду - з посади голови Чорнобаївської РДА Черкаської області. Володимира Потапенка - з посади голови Шполянської РДА Черкаської області.

"ОБКОМ" Версия для печати 10 Июля 2019 08:35 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Гарантелло »: Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності

09 Июля 2019 18:37 Зеленський підписав указ про «ефективну» боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

09 Июля 2019 18:03 Зеленський хоче почати відбудувати міст у Станиці Луганській – не чекаючи демонтажу бойовиками своїх укріплень

08 Июля 2019 18:46 Зеленський звільнив першого заступника голови АМКУ

08 Июля 2019 15:56 Зеленський проводить нараду з приводу «телемосту» і вже записав звернення до українців, якими «маніпулюють»

08 Июля 2019 12:45

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8) Повного зібрання підручників юридичного вишу (30) Червоного диплома юриста з золотими літерами (4) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (65) Урочистого рукостискання від Зеленського (24) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ