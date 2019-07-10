«Плохо чуєш мене? Іди гуляй»: Зеленський вигнав з зустрічі з собою кандидата в нардепи від «Батьківщини» - як «розбійника» і «бандита»

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Зеленський змусив секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка покинути офіційну зустріч.


Як повідомляє Українська правда, спершу він відчитав директора Бориспільської лікарні, що той не вирішує стратегічні питання функціонування лікарні зі місцевою владою.

Директор лікарні сказав, що конче потрібно збудувати новий корпус. Зеленський обірвав його: «Ви ж локальні речі вирішуєте! Вам треба підняти на ноги цю лікарню. Підняти дуже швидко, тому що люди у страшних умовах».

Коли слово взяв Ярослав Годунок, Зеленський заявив: «Коли Ви почнете вирішувати питання стоячи, не займаючись піаром і рекламою… Тому, будь ласка, сховайте телефон і підійдіть до мікрофону, скажіть: у чому проблема, як її вирішити. Я на телебаченні 20 років працював – знаю, що камера - це все, але зараз є важливіші питання».

Годунок заявив, що голова Бориспільської райадміністрації Олександра Туренко «віджав» у міста лікарню: зробив засновником лише район – і місто тепер не може вкладати в неї бюджетні кошти.

Зеленський заперечив, що можливе співфінансування.

Новий голова Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян заявив: «Немає діалогу і немає консенсусу, у кожного свій інтерес – у тому числі комерційний. І ось до чого це призвело: жахлива лікарня за 2 кілометри від сучасного Бориспільського аеропорту».

Годунок заявив, що в лікарню купили надто дорогий мамограф і хочуть ще один купити, «зайвий», – а на міську раду «скинули» всі проблеми: і дороги, і пільги, і фінансування ліків.

«Мені не треба піар, все скинули на міську раду і на весь цей бюджет дотаційний. Ось чому нема грошей в лікарні», – заявив він.

Коментуючи слова Годунка, Зеленскьий сказав: «Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені щось в інтернеті про людину, яка дуже багато кричить… Я тут прочитав, газета. Скажіть, правда це чи ні. Член «Батьківщини», секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч. 3 ст. 142 ККУ – «розбій, поєднаний з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень". Ярослав Миколайович, це Ви?2.

«Вийдіть отсюда. Вийди отсюда, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашиваю, це Ви? Будете на райдміністрації кричати», – сказав Зеленський, а коли Годунок почав галасувати, додав: «Exit… Іди гуляй, Господи».

Годунка вивели з зали, а Зеленський перепросив присутніх за емоції: «Не люблю бандитів просто».

Зазначимо, що Ярослав Годунок є депутатом міськради Борисполя від «Батьківщини» і він балотується в парламент в окрузі №98.


"ОБКОМ"

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10 Июля 2019 13:22

 

 

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