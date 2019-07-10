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Велику приватизацію розблоковано

Фонд державного майна виграв касацію, яка розблокувала затвердження Кабінетом міністрів інвестиційних радників на Одеський припортовий завод, вугільну компанію «Краснолиманська», завод «Електроважмаш», «Індар» та Об’єднану гірничо-хімічну компанію.


Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, суд скасував забезпечення у позові «Грант Торнтон», який фактично на рік заблокував процес великої приватизації, забороняючи уряду затверджувати відібраних інвестиційних радників.

Після цього 8 липня Фонд держмайна надіслав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі на погодження проект розпорядження Кабміну про затвердження інвестиційних радників, і коли буде погодження від МЕРТу і Міністерства юстиції, цей проект можна буде виносити на засідання уряду, повідомив Трубаров.

«Так, сама справа з оскарження результатів відбору інвестрадників триває, але з’явилася можливість розпочати підготовку цих підприємств до приватизації», - додав він.

Нагадаємо, наприкінці липня 2018 року були визначені радники з приватизації:

ОПЗ - радник Pericles Global Advisory в складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Сapital.

«Вугільна компанія «Краснолиманська» - радник «Конкорд Консалтинг» в складі консорціуму KPMG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners.

«Завод «Електроважмаш» - радник «KPMG Україна» в складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

«Об‘єднана гірничо-хімічна компанія» - радник «BDO корпоративні фінанси» в складі консорціуму Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Інноваційний центр «Екосистема»,

«Індар» - радник «Конкорд Консалтинг» в складі консорціуму Kreston GCG, «Бюро Маркуса», Redcliffe Partners.

У Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж «Центренерго», вугільної компанії «Краснолиманська», підприємств «Індар» і «Президент-Готель-Київ» повинні були відбутися у першій половині 2019 року.


РБК-Україна

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10 Июля 2019 13:57

 

 

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