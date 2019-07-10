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Нацбанк скасував обмеження на перерахування дивідендів за кордон

Національний банк скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів для покращення інвестиційного клімату, як це було передбачено дорожньою картою з валютної лібералізації.


Як повідомляє прес-служба НБУ, «з 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місць для однієї юридичної особи.

Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. У першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму 1,27 млрд дол. США, з яких 1,07 млрд дол. США – за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року.

Репатріація дивідендів загалом не чинить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту.

Скасування ліміту на репатріацію дивідендів є третім суттєвим валютним послабленням за останні три тижні. Раніше Національний банк скасував вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень і ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном.

Загалом з початку року Національний банк скасував вже понад 30 обмежень на валютному ринку. Валютна лібералізація продовжуватиметься відповідно до темпів поліпшення макроекономічної ситуації. Її кінцева мета – вільний рух капіталу.

Зазначені зміни щодо репатріації дивідендів затверджені Постановою Правління Національного банку № 91 від 9 липня 2019 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Вона набуває чинності 10 липня».


"ОБКОМ"

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10 Июля 2019 16:39

 

 

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