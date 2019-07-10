Суд захистив майно Ющенка від Генпрокуратури

Третій президент України Віктор Ющенко повідомив, що Печерський районний суд Києва не задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про накладення арешту на його майно в рамках справи про пособництво Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією «Межигір'я».

«09.07.2019 Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання Генеральної прокуратури України про арешт майна Віктора Ющенка», - написав Ющенко на своїй сторінці у Facebook у середу.

Ющенко переконаний, що в справі очевидний політичний контекст.

«Суспільство бачить і оцінює, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані. Саме тому і доводиться вишукувати нові гучні справи та імітувати бурхливу діяльність», - підсумував він.

Як повідомлялося, 5 липня керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що слідчий Генеральної прокуратури України просить суд заарештувати майно Ющенка.

У Генеральній прокуратурі України повідомили, що Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції «Межигір'я» і будинком в с. Нові Петрівці (Київська обл.), а також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

Ющенко підтвердив факт вручення підозри.