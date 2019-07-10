Під обстріл бойовиків потрапила автоколона, в який, можливо, був голова Донецької ОДА. Один військовий загинув

Сьогодні, близько 15.00 години, в районі південної околиці Гранітне ворожим ПТРК був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Як повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил, «в результаті влучання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої важкості.

Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Проведено евакуацію постраждалого до одного з медичних закладів».

За даними джерела Української правди, під обстріл потрапило авто з колони, в якій пересувався голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко. Сам він не постраждав.

У прес-центрі штабу ООС не підтвердили і не спростували цю інформацію.