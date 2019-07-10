У Зеленського підтвердили: голова Донецької ОДА був у колоні, яку обстріляли бойовики

«Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі».

Як повідомляє прес-служба Зеленського, по це він заявив, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ. Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала, говориться у повідомленні.

«Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – наголосив Зеленський.

Він доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.