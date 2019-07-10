 

10 июля

19:27

У Зеленського підтвердили: голова Донецької ОДА був у колоні, яку обстріляли бойовики

18:49

Під обстріл бойовиків потрапила автоколона, в який, можливо, був голова Донецької ОДА. Один військовий загинув

17:44

Суд захистив майно Ющенка від Генпрокуратури

17:12

Секретар міськради Борисполя – з приводу хамства Зеленського: «Так що, мені знайти в Інтернеті, як він по роялю яйцями б'є, чи там, де він на наркомана схожий?»

16:39

Нацбанк скасував обмеження на перерахування дивідендів за кордон

15:37

Зеленський пообіцяв боротися з монополізацією телевізійного простору Медведчуком. Після виборів

15:23

Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС

13:57

Велику приватизацію розблоковано

13:44

Російський корабель вторгся у район навчань «Сі Бриз-2019»

13:22

«Плохо чуєш мене? Іди гуляй»: Зеленський вигнав з зустрічі з собою кандидата в нардепи від «Батьківщини» - як «розбійника» і «бандита»

12:31

Новим головою держадміністрації Київської області став Бно-Айріян

11:26

На Одещині знайшли повішеним екс-голову райдержадміністрації

08:35

Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій

08:13

Доба ООС: постраждали 9 українських військових

09 июля

23:12

Суд звільнив з-під варти «екс-міністра охорони здоров

21:03

ФСБ РФ пред'явило остаточні обвинувачення всім полоненим українським морякам

19:23

Звільнено керівників чотирьох митниць

18:55

Головним представником ЄС в Україні призначили естонського дипломата

18:37

Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності

18:27

Міністру Насалику повідомили про підозру

18:03

Зеленський підписав указ про «ефективну» боротьбу з контрабандою і корупцією на митниці

17:32

Одеський суд повністю виправдав мера Труханова

17:20

НАБУ та СБУ проводять обшуки у Фонді держмайна

16:32

Зеленський повернув Безсмертного до «мінського процесу»

16:21

Заступник голови фракції БПП побачила свій рейтинг – і знялася з виборів

16:06

В уряді спростували новину про затримання глави Фонду держмайна (фото)

15:24

Зеленський підписав указ про покращення Інтернету

10:50

Апеляційний суд визнав незаконним підвищення ціни на газ і тепло у 2016 році

10:38

Протягом двох років на імітацію «захисту інформаційного простору» Мінстець витратило 400 млн бюджетних гривень

09:54

Московські організатори «телемосту посмішок і щастя» хотіли показати всю підлість і огидність «загадкової російської душі»

У Зеленського підтвердили: голова Донецької ОДА був у колоні, яку обстріляли бойовики

«Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі».


Як повідомляє прес-служба Зеленського, по це він заявив, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ. Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала, говориться у повідомленні.

«Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна», – наголосив Зеленський.

Він доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

10 Июля 2019 19:27

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (30)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (65)

Урочистого рукостискання від Зеленського (24)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 