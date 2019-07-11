Доба ООС: один наш військовий загинув, сімох поранено, двох травмовано Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 11 липня говориться: «10 липня збройні формування Російської Федерації 42 рази порушили режим припинення вогню. З них 28 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; поряд КАМ'ЯНКИ – з міномету калібру 82 мм; два рази неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів; околиці СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з автоматичного гранатомету; тричі поблизу ПІСКІВ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів; два рази поряд БЕРЕЗОВОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних гранатометів; двічі неподалік ШИРОКИНОГО – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці ГРАНІТНОГО – з протитанкового ракетного комплексу; в районі населеного пункту КРАСНОГОРІВКА – з великокаліберного кулемету; поблизу БОГДАНІВКИ – з міномету калібру 120 мм; поряд ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік МИКОЛАЇВКИ – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; два рази околиці ТАРАМЧУКА - з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 20 разів: тричі поблизу КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм; поряд ПРИЧЕПИЛІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм; неподалік НОВОТОШКІВСЬКОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм; в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 120 мм; три рази околиці ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу ЗОЛОТОГО-3 – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; поряд ПОПАСНОЇ - з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; неподалік НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 120 мм; два рази в районі населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; двічі околиці НОВОЗВАНІВКИ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу ХУТОРА ВІЛЬНОГО – з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомету; два рази поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, зенітних установок та озброєння БМП; неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм. В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, семеро отримали поранення та 2 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 10 липня сім окупантів поранено. Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: два рази поряд ТАРАМЧУКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем; поблизу ВОДЯНОГО – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні три рази: неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету; околиці ЗАЙЦЕВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 11 Июля 2019 08:00 Опубликовать Tweet





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