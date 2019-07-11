Комітет ВР рекомендує нардепам звільнити Клімкіна

Комітет Верховної Ради у закордонних справах підтримав проекти постанов щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Відповідні рішення комітет ухвалив на засіданні 11 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таким чином, члени комітету рекомендували парламенту розглянути ці кадрові питання під час засідання парламенту. Напередодні Голова ВР Андрій Парубій запевняв, що у випадку винесення рішень комітетом, ці питання Рада зможе розглянути 11 липня.

На засіданні комітету особисто був присутній Пристайко та представник Зеленського в ВР Руслан Стефанчук.

Як відомо, Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення очільником МЗС Вадима Пристайка.