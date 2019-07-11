Смілянський знов вдався до шантажу - тому що доставка пенсій не дає «Укрпошті» стати «однією з найуспішніших компаній України»

Очільник «Укрпошти» знову, як и рік тому, пригрозив припинити доставку пенсій.

«Укрпошта» здійснюватиме доставку пенсій з 1 січня 2020 року тільки за умови надання «економічно обґрунтованого або ринкового тарифу» з боку уряду та Пенсійного фонду України. Про це йдеться у відкритому листі генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка і голови правління Пенсійного фонду Євгена Капінуса, повідомляє Інтерфакс-України.

«В «Укрпошти», як і у країни, сьогодні є вибір - стати однією з найуспішніших компаній України і об'єктом інвестицій міжнародних гравців чи зникнути, перетворившись на совковий «соцзабез». Ми доклали багато зусиль, щоб отримати шанс на зміни, і більше не хочемо його втрачати, стаючи заручниками політики і порожніх обіцянок, ставлячи під загрозу майбутнє другого за розміром роботодавця України. Тому я заздалегідь попереджаю вас, Мінсоцполітики та Пенсійний фонд, що з 1 січня 2020 року «Укрпошта» не доставлятиме пенсії за нинішнім збитковим тарифом», - йдеться у відкритому листі.

Керівник «Укрпошти» також заявив, що в уряду є час до 1 вересня для вибору одного з двох шляхів вирішення питання про перегляд тарифу з доставки пенсій.

«Перший - прийняти новий тариф на доставку пенсій, який було затверджено Міністерством інфраструктури та Міністерством економічного розвитку і торгівлі ще в листопаді 2017 року. Але він торпедується Міністерством соціальної політики. Другий шлях - винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер, щоб ринок визначив її вартість», - пропонують в «Укрпошті».

За словами Смілянського, протягом трьох останніх років «Укрпошта» активно оновлювала свої активи і досягла домовленостей з міжнародними та приватними фінансовими інститутами, які готові інвестувати в розвиток компанії. Але це неможливо без перегляду тарифу на доставку пенсії, який залишається незмінним з 2004 року, незважаючи на зростання заробітних плат, цін на паливо та інші його складові.

Він нагадав, що рівно рік тому після гучних заяв про закриття відділень і звільнення листонош, а також після особистого втручання п'ятого президента України Петра Порошенка «Укрпошта» отримала від Пенсійного фонду 500 млн грн на покриття збитковості тарифу. Але ці кошти покрили витрати лише на півроку.

«Ми б хотіли уникнути ультиматумів наприкінці року, тому озвучуємо проблему завчасно, щоб Кабмін мав час на затвердження тарифу або всі сторони встигли підготуватися до відкритого тендеру», - наголосив Смілянський.