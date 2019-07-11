Зеленський вважає, що головним у Києві має бути «його людина», а не обраний киянами мер

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці і очільника Київської міської державної адміністрації.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

«Вчора ввечері у мене відбулася зустріч з президентом Зеленським. Говорили спокійно, президент підтвердив чутки про розділення повноважень. Голова КМДА, його вертикаль, і він туди збирається призначити свою людину», - сказав Кличко.

«Дякую, що пообіцяв, що я не з преси дізнаюся, коли це саме станеться», - додав він.

Мер Києва зазначив, що у розмові з Зеленським наголосив на тому, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування.

«Коли мер виконує декоративну функцію, а містом управляє призначена зверху людина, яку кияни не обирають, яка, відповідно, перед громадою не несе жодних зобов'язань», - заявив Кличко.

За його словами, такого немає у жодній європейській столиці та у жодному місті.

Він додав, що переконував Зеленського у тому, що якщо так потрібно мати у столиці свого мера - нехай відбудуться дострокові вибори, і кияни оберуть того, кому вони довіряють.

Нагадаємо:

5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.

Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава ОПУ Андрій Богдан.

Посади мера Києва і голови КМДА законодавчо розділили за часів президента Віктора Януковича у листопаді 2010 року. Тоді посада мера, якій залишили менше повноважень, залишилась у Леоніда Черновецького, а КМДА очолив ставленик Януковича Олександр Попов.