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Зеленський запропонував люструвати усіх, хто керував країною останні 5 років

Зеленський пропонує законопроект щодо розширення дії закону про очищення влади (про люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.


«Ми напрацювали законопроект про розширення норм закону «Про очищення влади». Пропоную до переліку посад, які потрапляють під люстрацію, додати: президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, главу СБУ, голів Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, глав Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року», - сказав Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці ОПУ у Facebook у четвер.

«Нас звинувачують, що ми хочемо відмінити люстрацію. Щоб усі зрозуміли, що ми не збираємося відміняти люстрацію, - ми пропонуємо її посилити», - додав він.

Він зазначив, що цей законопроект - тільки суспільна оцінка діяльності відповідних осіб. «Упевнений, що дії всіх зазначених осіб у майбутньому отримають і справедливу юридичну оцінку», - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що за менше ніж два місяці на посаді президента, особливо після останніх поїздок Україною, в нього «просто бракує цензурних слів» після спілкування з чиновниками різних рівнів.

«Розумію - це безнадійний діагноз. Біло-сині, червоно-білі, помаранчеві, бордові, рожеві - насправді вони все однієї масті. Їм усім фіолетово!» - сказав він.

Зеленський запитує, для чого потрібні народні депутати, які залишають депутатську недоторканність, узаконюють незаконне збагачення, просто не ходять на роботу; для чого потрібні міністри, які «розповідають, що українці дуже багато їдять», які «будують дороги лише у власному Facebook у народжують дітей в Америці», які «угробили здоров'я нації та розповідають про шкоду вишневих кісточок».

«Для чого потрібні прокурори, які можуть посадити тільки власну печінку? Для чого міністр економіки часів Януковича називає громадян «ублюдками», вибиває з рук телефони й обіцяє «дати їм по пиці?» - запитує Зеленський.

«Я щодня ламаю голову - що з ними зробити? Може, обміняти їх всіх на наших полонених? А може, одягнути в браковані бронежилети, які вони закупили, й відправити на передову? Думаю, найменше, що можна зробити зараз, - назавжди позбавити їх усіх можливості брати участь в управлінні державою», - вважає Зеленський.


Інтерфакс-Україна

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11 Июля 2019 15:59

 

 

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