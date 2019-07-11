Рада повернула «зелений» тариф малим СЕС «на землі»

Верховна Рада ухвалила законопроект №10357 і повернула власникам малих наземних сонячних електростанцій (СЕС) гарантії отримання «зеленого» тарифу.

За відповідний законопроект на засіданні в четвер проголосували 228 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми знімаємо обмеження і дозволяємо домогосподарствам будувати малі сонячні станції на землі. Це норма, яка діяла до ухвалення закону (закону 2712-VIII про «зелені» аукціони - ІФ)», - сказав в. о. голови парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський під час представлення законопроекту в залі парламенту.

Як повідомлялося, народні депутати Лев Підлісецький, Олександр Домбровський, Ольга Бєлькова, Олексій Рябчин 3 червня зареєстрували законопроект №10357, узагальнюючий попередні версії законопроектів, що з'явилися в травні. Документ спрямований на надання гарантії отримання «зеленого» тарифу для наземних СЕС потужністю до 30 кВт.

Проблема надання «зеленого тарифу» для наземних СЕС (не лише для майбутніх, а й для вже побудованих) виникла після ухвалення закону про «зелені» аукціони для інвесторів відновлюваних джерел енергії «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (2712-VIII), опублікованого 21 травня. Для домашніх СЕС закон увів нову умову отримання «зеленого тарифу» - установлення станцій до 50 кВт на дахах, фасадах будівель та інших капітальних спорудах (раніше було - 30 кВт без обмеження місця розташування).