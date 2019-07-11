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Суд ЄС скасував санкції 2018 року проти Януковича та його команди

Суд Європейського Союзу виніс рішення щодо скасування санкцій ЄС за позовами Віктора Януковича, Олександра Януковича, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Віктора Пшонки, Артема Пшонки та Андрія Клюєва.


Про це Європейській правді повідомили у прес-службі суду.

Рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років.

Санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишаються чинними.

Вперше сім вказаних осіб були внесені до санкційного списку у 2014 році на підставі кримінального провадження в Україні щодо розслідування злочинів у зв'язку з розкраданням українських державних коштів та їх незаконним переміщенням за межі України. Рішення про заморожування коштів проти цих осіб неодноразово продовжувалися на один рік.

Вони звернулися до Суду ЄС з оскарженням рішень про продовження заморожування їхніх коштів у 2016 та 2017 роках щодо Віктора Януковича та одного з його синів, та у 2018 році щодо решти осіб на підставі того, зокрема, що Рада ЄС не виконала критерії внесення осіб в такі списки.

На думку Суду, жодна інформація, що міститься в листах української влади, на підставі яких Рада ЄС приймала своє рішення про застосування обмежувальних заходів, не дозволяє вважати, що Рада у мала у своєму розпорядженні достатню інформацію для перевірки того, що права зазначених осіб були дотримані.

Крім того, Рада була зобов'язана проводити таку перевірку незалежно від будь-яких доказів, представлених українцями, зацікавленими в заморожуванні засобів.

Нагадаємо, 4 березня ЄС оприлюднив рішення про продовження санкцій проти Януковича і 11 його соратників до 6 березня 2020 року.

У ЄС тоді вирішили виключити із санкційного списку екс-главу адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва.


"ОБКОМ"

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11 Июля 2019 16:53

 

 

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