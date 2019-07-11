 

11 июля

17:38

Луценко застеріг канал Медведчука від показу фільму з Путіним і Медведчуком

17:27

Рада знову відмовила Зеленському: відставка Клімкіна не відбулася

16:53

Суд ЄС скасував санкції 2018 року проти Януковича та його команди

16:23

Рада проголосувала за кастрацію педофілів

16:08

Рада повернула «зелений» тариф малим СЕС «на землі»

15:59

Зеленський запропонував люструвати усіх, хто керував країною останні 5 років

14:26

Зеленський вважає, що головним у Києві має бути «його людина», а не обраний киянами мер

12:15

Виборчий кодекс прийнято

11:29

Смілянський знов вдався до шантажу - тому що доставка пенсій не дає «Укрпошті» стати «однією з найуспішніших компаній України»

11:13

Гепа знов «прикрасив» Харків бюстом Жукова

10:51

Нарешті завершено розгляд поправок до Виборчого кодексу

10:46

Комітет ВР рекомендує нардепам звільнити Клімкіна

08:00

Доба ООС: один наш військовий загинув, сімох поранено, двох травмовано

10 июля

19:27

У Зеленського підтвердили: голова Донецької ОДА був у колоні, яку обстріляли бойовики

18:49

Під обстріл бойовиків потрапила автоколона, в який, можливо, був голова Донецької ОДА. Один військовий загинув

17:44

Суд захистив майно Ющенка від Генпрокуратури

17:12

Секретар міськради Борисполя – з приводу хамства Зеленського: «Так що, мені знайти в Інтернеті, як він по роялю яйцями б'є, чи там, де він на наркомана схожий?»

16:39

Нацбанк скасував обмеження на перерахування дивідендів за кордон

15:37

Зеленський пообіцяв боротися з монополізацією телевізійного простору Медведчуком. Після виборів

15:23

Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС

13:57

Велику приватизацію розблоковано

13:44

Російський корабель вторгся у район навчань «Сі Бриз-2019»

13:22

«Плохо чуєш мене? Іди гуляй»: Зеленський вигнав з зустрічі з собою кандидата в нардепи від «Батьківщини» - як «розбійника» і «бандита»

12:31

Новим головою держадміністрації Київської області став Бно-Айріян

11:26

На Одещині знайшли повішеним екс-голову райдержадміністрації

08:35

Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій

08:13

Доба ООС: постраждали 9 українських військових

09 июля

23:12

Суд звільнив з-під варти «екс-міністра охорони здоров

21:03

ФСБ РФ пред'явило остаточні обвинувачення всім полоненим українським морякам

19:23

Звільнено керівників чотирьох митниць

Рада знову відмовила Зеленському: відставка Клімкіна не відбулася

Верховна Рада знову не змогла відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відставку.


Проект постанови №10381 підтримали лише 160 парламентарів при 226 мінімально необхідних, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кадрові подання Зеленського, в тому числі звільнення глави МЗС України Павла Клімкіна.

До цього спікер ВР Андрій Парубій підкреслював, що парламент зможе розглянути подання про призначення Вадима Пристайка главою МЗС за умови прийняття рішення профільним комітетом.

На початку місяця Зеленський у черговий раз просив нардепів звільнити Клімкіна. Більш того, він направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ. Зеленський був обурений, що МЗС не проінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня з приводу звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

Клімкін після скандалу із Зеленським пішов у відпустку. При цьому міністр зазначив, що йде не просто у відпустку, а «в політичну відпустку».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

11 Июля 2019 17:27

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (31)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (67)

Урочистого рукостискання від Зеленського (29)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 