Рада знову відмовила Зеленському: відставка Клімкіна не відбулася

Верховна Рада знову не змогла відправити міністра закордонних справ Павла Клімкіна у відставку.

Проект постанови №10381 підтримали лише 160 парламентарів при 226 мінімально необхідних, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше профільний комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути кадрові подання Зеленського, в тому числі звільнення глави МЗС України Павла Клімкіна.

До цього спікер ВР Андрій Парубій підкреслював, що парламент зможе розглянути подання про призначення Вадима Пристайка главою МЗС за умови прийняття рішення профільним комітетом.

На початку місяця Зеленський у черговий раз просив нардепів звільнити Клімкіна. Більш того, він направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ. Зеленський був обурений, що МЗС не проінформувало його про ноту Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня з приводу звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

Клімкін після скандалу із Зеленським пішов у відпустку. При цьому міністр зазначив, що йде не просто у відпустку, а «в політичну відпустку».