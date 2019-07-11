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У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності тільки наприкінці 2023 року
Дата набуття чинності 1 грудня 2023 року стала компромісом, який дозволив знайти голоси за закон у сесійній залі.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив перший заступник голови комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець.
«1 грудня 2023 року - це компроміс, який дозволив знайти необхідну кількість голосів сьогодні в парламенті. Бо депутати не хотіли, щоб це відбулось через рік (вступ виборчого кодексу у силу, - ред.). Вони боялися, що після проведення цих виборів (21 липня 2019 р., - ред.) будуть одразу проведені позачергові вибори за новим законом. Тому не віддавали голоси», - заявив Ємець.
Нардеп також заявив, що під час консультацій голова Ради Андрій Парубій перевірив стенограму обговорення, під час якого йшлось про строк вступу кодексу у силу з наступних чергових виборів. Проте у комітеті намагались уникнути маніпуляції поняттям «чергові».
«Піднялась стенограма Верховної ради, про що говорилось. Говорилось про те, що це будуть наступні чергові вибори або якщо чергових виборів не буде... Справа в тому, що може з'явитись можливість маніпулювати словом «чергові» і постійно проводити позачергові вибори за старим законом. Тому окрім фрази наступні чергові була поставлена ще й дата», - додав він.
Ємець також пояснив, що наступні позачергові вибори можуть відбуватись за старою виборчою системою.
«Якщо, допустимо, президент розпустить парламент ще раз, то звичайно будуть (за старим законодавством - ред.), але не пізніше 1 грудня 2023 року. Це редакція робочої групи», - підкреслив депутат ВР.
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