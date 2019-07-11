Ціна на газ для населення знизиться ще на 10%

Зеленський зустрівся з представниками НАК «Нафтогаз України» і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, щоб обговорити ситуацію на енергетичному ринку країни та можливості для зниження ціни на газ для населення.

Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

За словами представника Зеленського у Кабінеті міністрів Андрія Геруса, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні, а сумарне зменшення ціни газу за травень – липень становитиме близько 21%.

Присутній на зустрічі керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін.

І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, – вже є 14,2 млрд куб м, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19-20 млрд куб. м.

«У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%», – повідомив він і підписав відповідне розпорядження.

Фаворов також зауважив, що зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку.

Нагадаємо:

Сьогодні Кабінет міністрів зобов’язав «Нафтогаз України» знизити ціну природного газу для населення в липні ще на 650 гривень за тисячу кубічних метрів.

Із 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК «Нафтогаз України».

На початку квітня «Нафтогаз» виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб.

Також Кабінет міністрів ухвалив постанову №293 і зобов’язав «Нафтогаз» з червня продавати для населення газ дешевше.

А 12 червня уряд змінив формулу розрахунку ціни газу, який «Нафтогаз» продає населенню і теплокомуненерго.