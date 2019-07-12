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Доба ООС: загинув один український військовий, знищено трьох окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 12 липня говориться:
«11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу ТАРАМЧУКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;
поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;
два рази неподалік НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
двічі околиці ПІСКІВ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
три рази поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
околиці ЧЕРМАЛИКА – з артилерійської системи калібру 122 мм;
в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – зі стрілецької зброї;
поблизу НОВОМИХАЙЛІВКИ – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
поряд БЕРЕЗОВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:
поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійської систем калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;
тричі поряд ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.
В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 11 липня трьох окупантів знищено та четверо поранено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету;
поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з міномету калібру 82 мм;
околиці ВОДЯНОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:
неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з протитанкового ракетного комплексу;
околиці ТРАВНЕВОГО – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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