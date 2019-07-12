Доба ООС: загинув один український військовий, знищено трьох окупантів

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 12 липня говориться:

«11 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу ТАРАМЧУКА – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем;

поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

два рази неподалік НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

двічі околиці ПІСКІВ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту ПИЩЕВИК – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

три рази поблизу МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд ГНУТОВОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці ЧЕРМАЛИКА – з артилерійської системи калібру 122 мм;

в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – зі стрілецької зброї;

поблизу НОВОМИХАЙЛІВКИ – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

поряд БЕРЕЗОВОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:

поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійської систем калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

тричі поряд ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік ЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту СВІТЛОДАРСЬК – з міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув та двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 11 липня трьох окупантів знищено та четверо поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поряд ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу НОВОТРОЇЦЬКОГО – з міномету калібру 82 мм;

околиці ВОДЯНОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні два рази:

неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з протитанкового ракетного комплексу;

околиці ТРАВНЕВОГО – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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12 Июля 2019 07:46

 

 

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