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Управління державної охорони стверджує, що Зеленський на куполі Верховної Ради селфі не робив (фото)
То хтось інший був, схожий на Зеленського.
Учора ЗМІ поширили фото людини на куполі будівлі Ради, яке опублікував на своїй сторінці в Facebook користувач Михайло Голуб. На них видно, як чоловік спирається на поручень, яким обгороджений державний прапор країни.
На іншому кадрі він знімає селфі. «Зеленський записує нове селфі-відео», - написав автор посту.
Ввечері Управління державної охорони України повідомило у Facebook, що то був не Зеленський:
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