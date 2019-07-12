ЦВК зняла с виборів «слугу народу» Ізраїлю. Він збирається судитися

Учора Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького (округ №169, Харків).

Як повідомляється на сайті ЦВК, «до ЦВК надійшла скарга кандидата в народні депутати України в ОВО № 169 Петріченка О.В, у якій суб’єкт звернення просив встановити порушення кандидатом у народні депутати України в цьому ж окрузі Куницьким О.О. вимог виборчого закону та скасувати його реєстрацію у зв’язку з припиненням громадянства України Куницького О.О. та виявлення щодо нього обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у народні депутати України, права бути обраною народним депутатом України відповідно до статті 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України… Комісія зазначила, що за інформацією щодо перетину державного кордону України, наданою Державною прикордонною службою України листом від 26 червня 2019 року, протягом останніх п’яти перед днем позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року Куницький О.О. виїжджав за межі України на період, що перевищував 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року).

Доводи Куницького О.О. щодо його тривалої відсутності у 2015 році на території України у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях, які стосувалися виконання редакційних завдань ІП «1+1 ПРОДАКШН» та його громадської діяльності, як члена Громадської організації «Всеукраїнське студентське братство «Еліта нації», Комісією не приймаються до уваги, оскільки за змістом законодавства України службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Доказів на підтвердження трудових відносин Куницьким О.О. не надано.

Таким чином, Куницьким О.О. не дотримано вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Відтак, Комісія задовольнила частково зазначену скаргу та скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Куницького О.О., висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «СЛУГА НАРОДУ», в ОВО № 169 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» (кінець цитати).

Нагадаємо, раніше ЦВК перевіряла наявність у Куницького ізраїльського громадянства, яке він спочатку вперто заперечував.

Але згодом Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Куницький вже пообіцяв у Facebook: (мовою оригіналу) «Я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу!».