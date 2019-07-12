 

12 июля

14:20

Посли країн «Великої сімки» відреагували на законопроект Зеленського про люстраційну зачистку

12:21

МЗС відреагував на рішення генпрокуратури РФ щодо Світового конгресу українців

12:10

Від президента, міністрів, нардепів – до голів сільрад: з'явився текст проекту Зеленського про тотальну люстрацію

11:14

У Зеленського заперечують, що його офіс обшукало ДБР Портнова на замовлення ФСБ РФ

10:53

На цьому тижні у Криму знайдено тіла двох кримських татар

10:32

Папа Римський створив в Італії екзархат Української греко-католицької церкви

09:25

Суд дозволив колишньому заступнику генпрокурора Кузьміну балотуватись до ВР

08:37

ЦВК зняла с виборів «слугу народу» Ізраїлю. Він збирається судитися

08:15

Управління державної охорони стверджує, що Зеленський на куполі Верховної Ради селфі не робив (фото)

07:46

Доба ООС: загинув один український військовий, знищено трьох окупантів

11 июля

20:21

Ціна на газ для населення знизиться ще на 10%

19:54

У Зеленського підтвердили його розмову з Путіним

18:57

У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності тільки наприкінці 2023 року

17:38

Луценко застеріг канал Медведчука від показу фільму з Путіним і Медведчуком

17:27

Рада знову відмовила Зеленському: відставка Клімкіна не відбулася

16:53

Суд ЄС скасував санкції 2018 року проти Януковича та його команди

16:23

Рада проголосувала за кастрацію педофілів

16:08

Рада повернула «зелений» тариф малим СЕС «на землі»

15:59

Зеленський запропонував люструвати усіх, хто керував країною останні 5 років

14:26

Зеленський вважає, що головним у Києві має бути «його людина», а не обраний киянами мер

12:15

Виборчий кодекс прийнято

11:29

Смілянський знов вдався до шантажу - тому що доставка пенсій не дає «Укрпошті» стати «однією з найуспішніших компаній України»

11:13

Гепа знов «прикрасив» Харків бюстом Жукова

10:51

Нарешті завершено розгляд поправок до Виборчого кодексу

10:46

Комітет ВР рекомендує нардепам звільнити Клімкіна

08:00

Доба ООС: один наш військовий загинув, сімох поранено, двох травмовано

10 июля

19:27

У Зеленського підтвердили: голова Донецької ОДА був у колоні, яку обстріляли бойовики

18:49

Під обстріл бойовиків потрапила автоколона, в який, можливо, був голова Донецької ОДА. Один військовий загинув

17:44

Суд захистив майно Ющенка від Генпрокуратури

17:12

Секретар міськради Борисполя – з приводу хамства Зеленського: «Так що, мені знайти в Інтернеті, як він по роялю яйцями б'є, чи там, де він на наркомана схожий?»

ЦВК зняла с виборів «слугу народу» Ізраїлю. Він збирається судитися

Учора Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького (округ №169, Харків).


Як повідомляється на сайті ЦВК, «до ЦВК надійшла скарга кандидата в народні депутати України в ОВО № 169 Петріченка О.В, у якій суб’єкт звернення просив встановити порушення кандидатом у народні депутати України в цьому ж окрузі Куницьким О.О. вимог виборчого закону та скасувати його реєстрацію у зв’язку з припиненням громадянства України Куницького О.О. та виявлення щодо нього обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у народні депутати України, права бути обраною народним депутатом України відповідно до статті 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України… Комісія зазначила, що за інформацією щодо перетину державного кордону України, наданою Державною прикордонною службою України листом від 26 червня 2019 року, протягом останніх п’яти перед днем позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року Куницький О.О. виїжджав за межі України на період, що перевищував 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року).

Доводи Куницького О.О. щодо його тривалої відсутності у 2015 році на території України у зв’язку з перебуванням у службових відрядженнях, які стосувалися виконання редакційних завдань ІП «1+1 ПРОДАКШН» та його громадської діяльності, як члена Громадської організації «Всеукраїнське студентське братство «Еліта нації», Комісією не приймаються до уваги, оскільки за змістом законодавства України службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв’язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Доказів на підтвердження трудових відносин Куницьким О.О. не надано.

Таким чином, Куницьким О.О. не дотримано вимоги Конституції України та закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Відтак, Комісія задовольнила частково зазначену скаргу та скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати України Куницького О.О., висунутого ПОЛІТИЧНОЮ ПАРТІЄЮ «СЛУГА НАРОДУ», в ОВО № 169 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року» (кінець цитати).

Нагадаємо, раніше ЦВК перевіряла наявність у Куницького ізраїльського громадянства, яке він спочатку вперто заперечував.

Але згодом Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Куницький вже пообіцяв у Facebook: (мовою оригіналу) «Я восстановлюсь через суд и выиграю по 169 округу!».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

12 Июля 2019 08:37

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (9)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (33)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (70)

Урочистого рукостискання від Зеленського (29)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 