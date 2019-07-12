Суд дозволив колишньому заступнику генпрокурора Кузьміну балотуватись до ВР

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна (№35 у списку «Опозиційної платформи — за життя» Медведчука-Бойка) як кандидата в народні депутати України.

Про це повідомив адвокат колишнього заступника генпрокурора Артем Захаров у Facebook:

«Шостий апеляційний адміністративний суд скасував відверто незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації Ренат Кузьмин як кандидата в народні депутати України.

Прогнозую агонію у певних осіб та бажання посилити незаконний тиск на ЦВК.

Утім кожен має знати, що за вчинення протиправних дій обов'язково настає юридична відповідальність. Справедливість є!» - написав адвокат та подякував суду «за законне рішення».

Нагадаємо, 5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна.

Раніше ГПУ направила лист до ЦВК, в якому вказала, що Кузьмін не проживав останні 5 років на території України.

Ренат Кузьмін був заступником генерального прокурора з 2010 до 2013 року та заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони у 2013-2014 роках.