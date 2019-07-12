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На цьому тижні у Криму знайдено тіла двох кримських татар

В окупованому Криму, в с. Ароматному Бахчисарайського району, знайдено вбитим сина делегата Курултаю кримськотатарського народу Фахрі Мустафаєва.


Про повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв, інформує Інтерфакс-Україна.

За його словами, син делегата вранці 9 липня виходив на телефонний зв'язок, потім поїхав до Сімферополя. Через півгодини зв'язку з ним вже не було, а 10 липня його знайшли мертвим.

За словами журналіста, Фахрі Мустафаєву було 38 років, у нього залишилися троє неповнолітніх дітей.

Як повідомляється на сайті телеканалу ATR, інформацію про загибель Мустафаєва підтвердила і юрист Хатідже Мамут, яка раніше повідомила про його зникнення. «Знайшли мертвим у районі села Ароматного, а точніше в Рєпіному. Батько його впізнав. Убивця закопав тіло Фахрі», - повідомила вона.

Раніше, 8 липня, на пляжі Миколаївки в західному Криму туристи виявили тіло чоловіка, до шиї якого була прив'язана гиря. Очевидці розповіли, що тіло було сильно понівечене, повідомляв сайт Крим. Реалії.

Згодом стало відомо ім'я загиблого. Ним виявився кримський татарин Рашид Яг’яєв. Він зник ще у квітні.


"ОБКОМ"

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12 Июля 2019 10:53

 

 

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