У Зеленського заперечують, що його офіс обшукало ДБР Портнова на замовлення ФСБ РФ

Державне бюро розслідувань не проводило слідчих дій в ОПУ 11 липня.

Про це Українській правді повідомили у прес-службі ОПУ.

«Слідчі ДБР були лише 29 травня – за фактом, оприлюдненим Данилюком, з приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП», – заявили там.

«Більше не були, – запевнили в ОПУ. - Ця інформація – фейк. Просимо спростування».

Напередодні видання Главком повідомило наступне:

«В Офісі президента Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників Служби безпеки України, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати.

Співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов’язані з планування військових операцій за часів президенства Порошенка. Про це «Главкому» на правах анонімності повідомило джерело в силових структурах.

За словами джерела, слідчі не дають відповідей на питання, що конкретно шукають у документообігу. Лише відомо, що їх цікавить інформація, хто і що казав під час проведення нарад, які накази віддавались, хто підписував ті чи інші документи під грифом «цілком таємно» та які відносяться до інформації, яка містить державну таємницю.

«Є підозра, що дана інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме – Російської Федерації. Оскільки мова йде про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті», – заявляє джерело.

На запитання, як інформація може потрапити в РФ, адже це де-факто можна розцінювати як шпигунство в інтересах іншої країни, джерело сказало, що це може робитися через посередництво окремих осіб, зокрема Андрія Портнова.

«Не можна виключати, що Портнов створив канал для передачі інформації до Москви, де був залучений до співпраці із російськими спецслужбами. Тобто схема може виглядати наступною: ДБР–Труба–Портнов–ФСБ», – повідомило джерело.

Нагадаємо, що раніше Андрій Портнов на своїй сторінці у соцмережах оприлюднював конфіденційну інформацію з ДБР» (кінець цитати).