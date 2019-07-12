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14:20

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12:21

МЗС відреагував на рішення генпрокуратури РФ щодо Світового конгресу українців

12:10

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Доба ООС: загинув один український військовий, знищено трьох окупантів

11 июля

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Ціна на газ для населення знизиться ще на 10%

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У Зеленського підтвердили його розмову з Путіним

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У Раді пояснили, чому виборчий кодекс набуде чинності тільки наприкінці 2023 року

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16:08

Рада повернула «зелений» тариф малим СЕС «на землі»

15:59

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14:26

Зеленський вважає, що головним у Києві має бути «його людина», а не обраний киянами мер

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08:00

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10 июля

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МЗС відреагував на рішення генпрокуратури РФ щодо Світового конгресу українців

Міністерство зовнішніх справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії щодо визнання «небажаною» діяльності Світового конгресу українців.


Про це говориться у заяві МЗС України:

«Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ.

З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців «становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ». Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим».


"ОБКОМ"

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12 Июля 2019 12:21

 

 

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