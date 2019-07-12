МЗС відреагував на рішення генпрокуратури РФ щодо Світового конгресу українців

Міністерство зовнішніх справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням генеральної прокуратури Росії щодо визнання «небажаною» діяльності Світового конгресу українців.

Про це говориться у заяві МЗС України:

«Таке рішення вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ.

З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців «становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки РФ». Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках.

Україна готова вжити усіх кроків у відповідь на це ганебне рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати це рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території Росії, та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим».