Посли країн «Великої сімки» відреагували на законопроект Зеленського про люстраційну зачистку

«З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер», - нагадали посли G7.

Притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою є правильним кроком, але нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності, заявляють посли країн «Великої сімки» (G7).

«Виборчі зміни та політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового покладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесу управління. З 2014 року ми мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком, однак, на наше переконання, нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції гідності», - зазначено в заяві послів G7, оприлюдненій на сторінці в мікроблозі Twitter у п'ятницю.

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