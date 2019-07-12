Італійський суд виніс вирок нацгвардійцю Віталію Марківу: 24 роки

Суд міста Павія в Італії виніс вирок екс-військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Марківу, обвинуваченому в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fаcebook активіста і лідера однієї з українських громад в Італії Олеся Городецького.

За його словами, італійський суд засудив українця до 24 років в'язниці.

Відзначимо, в останньому слові Марків сказав, що є українським військовим, простим солдатом, патріотом, і додав, що завжди захищатиме Україну.

Прокурори просили визнати Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати вимагали звільнення українця за браком доказів.

Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року.

6 липня 2019 року в Італії почався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).

Ситуацію з Макровим коментував глава МВС України Арсен Аваков. За його словами, Марків не міг бути причетним до загибелі громадянина Італії. Аваков був присутній на одному з останніх засідань суду по справі нацгвардійця.