ЦВК відмовила у реєстрації спостерігачам від ОБСЄ - громадянам РФ

Центральна виборча комісія на засіданні в п'ятницю відмовилася реєструвати 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ ОБСЄ), які є громадянами РФ.

«Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Рішення прийнято у зв'язку з тим, що ці особи є громадянами Російської Федерації, які згідно з вимогами закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» не можуть бути офіційними спостерігачами», - йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.