Полювання на мисливця: директора НАБУ зловили на трасі і зачитали протокол про корупцію

Оскільки директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не з’явився на виклик до поліції, представник правоохоронного відомства зачитав йому адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою.

Про це повідомляє у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, у п’ятницю директор Національного антикорупційного бюро «вчергове не прийшов на виклик до Нацполіціі по справі про своє корупційне діяння».

«Цього разу директор антикорупційного відомства «сховався» у відрядження до Харкова», - коментує Сарган.

Тому, за її інформацією, поліцейський «змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою».

Речниця Луценка каже, що тепер всі необхідні дії завершені - і справа пішла до суду.

Ще в травні Генеральна прокуратура планувала направити протокол про адміністративне порушення до Міністерства внутрішніх справ щодо директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.

Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди, і директор НАБУ не вказав суму у декларації.