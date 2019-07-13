Доба ООС: одного українського військового поранено, одного травмовано

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 13 липня говориться:

«12 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

два рази поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

п'ять разів неподалік ВОДЯНОГО – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

околиці ПАВЛОПІЛЯ – з міномету калібру 120 мм;

в районі населеного пункту БЕРЕЗОВЕ – з міномету калібру 120 мм;

поблизу АВДІЇВКИ – з великокаліберного кулемету;

поряд ПІСКІВ – з міномету калібру 82 мм;

неподалік МАР'ЇНКИ – з міномету калібру 82 мм;

околиці НОВОМИХАЙЛІВКИ – зі станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 9 разів:

поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з протитанкового ракетного комплексу;

поряд ТРАВНЕВОГО – з озброєння БМП та великокаліберного кулемету;

тричі неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та ручних протитанкових гранатометів;

поблизу НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з міномету калібру 82 мм;

в районі населеного пункту ПОПАСНА – з артилерійської системи калібру 122 мм, міномету калібру 120 мм та гранатометів різних систем;

околиці ЗОЛОТОГО-4 – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поблизу СВІТЛОДАРСЬКА – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету.

В результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення та 1 – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 12 липня одного окупанта знищено та троє поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

поблизу АВДІЇВКИ – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».