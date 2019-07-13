«Ви вважаєте, що я ідіот?»: Зеленський закликав в.о. голови ДФС Власова написати заяву про відставку

Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання в повному обсязі їхньої домовленості про звільнення керівників чотирьох митниць в західних областях України.

«Ми з вами домовилися, що ви звільните митників, якщо вони самі не напишуть заяв на звільнення. Після цього я побачив ваш пост у «Фейсбуці», і дуже радів, що справді нормальна людина з'явилася, і побачив, що ви їх звільнили. Але надані мені реальні документи не збігалися з вашим постом у Фейсбуці. Тобто ви людей відправили у відпустку», - сказав він на нараді з питань розвитку морських портів України в суботу в Одесі.

Власов зазначив, що «за цей короткий термін мета досягнута», і ці митники звільнені від виконання обов'язків. 2Дві посадові особи пішли у відпустку за станом здоров'я близьких родичів, і вони написали заяви на звільнення», - зазначив він.

«Ви вважаєте, що я ідіот? Гаразд я, - ви нас усіх вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю по вашій вертикалі. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з «Фейсбуку», а з реальних документів», - сказав Зеленський, звертаючись до Власова.

«Я сьогодні напишу заяву і відправлю в Кабмін», - відповів в. о. голови ДФС.

9 липня Власов повідомив, що звільнив керівників чотирьох митниць – Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

«За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про звільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

6 липня під час поїздки до Львівської та Закарпатської областей Зеленський закликав Власова прийняти жорсткі рішення щодо голів чотирьох зазначених митниць.