Дoбa OОС: поранено двох наших військових

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 14 липня говориться:

«13 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 4 рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

поряд ОПИТНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

чотири рази неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

поблизу ПІСКІВ – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;

поряд АВДІЇВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

двічі поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

два рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 13 липня одного окупанта поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

двічі поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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14 Июля 2019 07:54

 

 

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