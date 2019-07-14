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Дoбa OОС: поранено двох наших військових
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 14 липня говориться:
«13 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 4 рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;
поряд ОПИТНОГО – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
чотири рази неподалік ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
поблизу ПІСКІВ – з міномету калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомету;
поряд АВДІЇВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:
двічі поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
два рази неподалік НОВОЛУГАНСЬКОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 13 липня одного окупанта поранено.
Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
двічі поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:
поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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