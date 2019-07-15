Суд дозволив «слузі народу» з ізраїльським паспортом брати участь у виборах

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата в народні депутати від «Слуги народу» за мажоритарним округом №169 (Харків) Олександра Куницького.

Про це Куницький повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише theБабель.

«Перемога! Дякую за підтримку», — написав він після того, як вів трансляцію з судового засідання.

Суд визнав, що рішення ЦВК про скасування реєстрації Куницького кандидатом у народні депутати було незаконним.

Нагадаємо, 11 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у депутати Верховної Ради представника партії «Слуга народу» Олександра Куницького ЦВК скасувала реєстрацію кандидата від «Слуги народу» Куницького. У комісії пояснили, що за інформацією щодо перетину державного кордону, наданою Державною прикордонною службою, протягом останніх п’яти років Куницький виїжджав за межі країни на період, що перевищував 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 року по 5 грудня 2015 року).

12 липня партія «Слуга народу» звернулася до Центральної виборчої комісії з вимогою поновити реєстрацію їхнього кандидата Олександра Куницького, який балотується в окрузі № 169 у Харкові.

Раніше Куницький підтвердив наявність подвійного громадянства — українського й ізраїльського.