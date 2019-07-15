«Слуга народу» заявляє, що винуватець смертельної ДТП під Полтавою не є членом партії

Офіційна заява про це з’явилася сьогодні.

У Facebook партії з’явилося таке повідомлення:

«Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилась інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії «Слуга Народу» у Полтаві, також він не є членом партії».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що смертельна ДТП під Полтавою сталася з вини голови обласного осередку партії «Слуга народу».