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«Слуга народу» заявляє, що винуватець смертельної ДТП під Полтавою не є членом партії

Офіційна заява про це з’явилася сьогодні.


У Facebook партії з’явилося таке повідомлення:

«Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилась інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії «Слуга Народу» у Полтаві, також він не є членом партії».

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що смертельна ДТП під Полтавою сталася з вини голови обласного осередку партії «Слуга народу».


"ОБКОМ"

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15 Июля 2019 09:48

 

 

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