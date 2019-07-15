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«Слуга народу» заявляє, що винуватець смертельної ДТП під Полтавою не є членом партії
Офіційна заява про це з’явилася сьогодні.
У Facebook партії з’явилося таке повідомлення:
«Офіційно: Олексій Сердюков, щодо якого з'явилась інформація в ЗМІ про ДТП на Полтавщині, не є очільником осередку партії «Слуга Народу» у Полтаві, також він не є членом партії».
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що смертельна ДТП під Полтавою сталася з вини голови обласного осередку партії «Слуга народу».
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