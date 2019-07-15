«Опудало городнє, нахабний хам, дармоїд і нероба»: Боря Колесніков показав, що добре знає свій електорат (відео)

Кандидат від «Опоблоку», екс-віце-прем’єр Б. Колесников поспілкувався зі своїми виборцями у 49-му округу (Донецька область).

У мережі з'явилося відео спілкування кандидата в депутати від «Опозиційного блоку» по 49 округу (Донецька область) Бориса Колеснікова з виборцями.

Як повідомляє УНІАН, відео опублікувала «Українська правда» на своєму Telegram-каналі.

Питання виборців на відео не чути, але з контексту можна зрозуміти, що Колеснікова запитали про вирубку дерев.

«Та що ти мені, ти подивись на себе з боку. Ти на себе подивись, який дармоїд, пика вже у фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш – я до тебе поїду дерева вирубувати. А у нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти нахабний хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, дивлячись на твоє відношення, ти нахабний хам, от і все. А ти голосуй за кого хочеш. За Гнатенка, який приїде сюди, проголосуй. Я купив нові ліфти в Костянтинівці за 350 тисяч, а він відремонтував старі по 600», - говорить кандидат.

Після цього один з виборців передає Колеснікову пакет. «Засунь собі його, знаєш куди. Опудало городнє», - відповідає Колесніков.

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