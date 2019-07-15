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Суд зняв арешт з 415 об’єктів нерухомості Коломойського та його партнерів

Суд вирішив, що «арешт був накладений без доказів співмірності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.


5 липня Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ «Приватофис» та зняв арешт з 415 об’єктів нерухомості компанії (земельні ділянки, нежитлові, офісні приміщення в різних регіонах України), який був накладений ухвалою цього ж суду від 05.04.2017 за клопотанням Генпрокуратури в рамках кримінального провадження №42017000000000876 (щодо видачі Приватбанком кредитів - у період до націоналізації та залучення рефінансування в НБУ - для пов’язаних осіб на невигідних умовах, що призвело до виникнення заборгованості юросіб перед банком на 373 млн грн), повідомляє Finbalance.

Суд констатував, що до ТОВ «Приватофис» «не може бути застосовано захід кримінально-правового характеру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі, конфіскація», а «арешт був накладений без доказів співмірності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тобто з порушенням п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України».

Згідно з судовими матеріалами щодо кримінального провадження №42017000000000876, Приватбанк надав кредит для ТОВ «Приватофис». При цьому в заставу для фінустанови були передані частки в статутному капіталі компанії-позичальника, власниками яких є в т.ч. ТОВ «Тайлон», ТОВ «Ел Ті Груп», ТОВ «Агенція Новий світ», ТОВ «Зернопоставка-М».

Наразі Госпсуд Дніпропетровської області розглядає справу №904/1520/19 за позовом Приватбанку до згаданих компаній, а також ТОВ «Канделла», ТОВ «ОПФ», ТОВ «Елара», ТОВ «Комунальне обслуговування домів» про звернення стягнення на їх частки в статутному капіталі ТОВ «Приватофис» (за договором застави №09/01/K/DZ від 28.03.2016) в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Приватофис» на суму 689 млн грн.

Крім цього, Госпсуд Дніпропетровської розглядає ще низку позовів Приватбанку до ТОВ «Приватофис» про стягнення заборгованості за кредитними договорами від 17.12.2008 на суму понад 500 млн грн.

Водночас розгляд цих спорів суди призупинили до винесення рішення в справах №904/5710/18 та №904/5712/18, у рамках яких Приватбанк просить суддів визнати недійсним односторонній правочин у формі заяви ТОВ «Приватофис» про зарахування зустрічних однорідних вимог.

12.02.2019 Госпсуд м. Києва в рамках справи №910/21566/17 за наполяганням самого ж Приватбанку визнав припиненими його (банку) зобов`язання перед ТОВ «Приватофис» (в частині сплати 1,1 млн грн за договором оренди приміщення від 01.12.2016) та зобов’язання ТОВ «Приватофис» перед Приватбанком (в частині сплати 1,1 млн грн за кредитним договором №07/30/К від 28.11.2017) шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Як писав Finbalance, 17.04.2019 Київський апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу НБУ та залишив без змін ухвалу Печерського райсуду м. Києва від 05.02.2019, якою за клопотанням Генпрокуратури в рамках іншого кримінального провадження - №42014000000001261 (щодо 19 млрд грн рефінансування, залученого Приватбанком в НБУ до націоналізації) - було накладено масовий арешт на майно компаній, прямо та опосередковано пов’язаних з «приватівцями» і їх партнерами. Серед відповідних арештованих активів - об’єкти нерухомості, що належать ТОВ «Приватофис».


"ОБКОМ"

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15 Июля 2019 11:58

 

 

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