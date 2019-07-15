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Російський омдусмен приїхала до Києва подивитися, як суд звільнить з-під варти головреда «РИА Новости-Украина»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та російський омбудсмен Тетяна Москалькова проведуть зустріч у Києві в понеділок.


«Так, зустріч буде, обов'язково», - сказала Денісова агентству Інтерфакс-Україна в понеділок.

Водночас Денісова не конкретизувала, які теми обговорюватимуться на зустрічі з Москальковою.

Як стало відомо агентству «Інтерфакс-Україна», після зустрічі буде спільна заява двох омбудсменів для преси.

Москалькова прибула до Києва для присутності на судовому засіданні заарештованого головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

Москалькова заявила, що має намір обговорити з Денісовою питання захисту прав громадян, утримуваних у місцях позбавлення волі в Росії та Україні.

«Заплановано зустріч із Денісовою, обговорюватимемо гуманітарну тему захисту прав громадян, які перебувають на території України та Росії в місцях позбавлення волі», - сказала Москалькова російському «Інтерфаксу» в понеділок.

Вона має намір розповісти Денісовій про самопочуття українських військових моряків, які утримуються в СІЗО «Лефортово».

«Сподіваюся, будуть механізми, які сприятимуть якнайшвидшому поверненню додому людей, котрі перебувають під вартою далеко від сім'ї. Але питання обміну не в моїй компетенції», - сказала Москалькова, відповідаючи на запитання, чи порушуватимуться питання обміну ув'язнених.

Раніше координатор команди захисту українських військових моряків адвокат Микола Полозов заявляв, що слідство має намір звернутися до Лефортовського суду Москви з клопотанням про продовження терміну арешту стосовно всіх заарештованих. За інформацією захисника, судові засідання після продовження запобіжного заходу відбудуться 17 липня. Очікується, що на суд приїде Денісова.

В Подільському районному суді м. Києва в понеділок відбудеться засідання у справі Вишинського, підозрюваного в зраді.

Раніше прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган припустила, сьогодні Вишинський може вийти на свободу.

Про це вона написала у Facebook:

«Сьогодні о 16.15 в приміщенні Подільського райсуду (вул. Хорива, 21)відбудеться засідання у справі керівника пропагандистського на території України інформагентства «РІА-Новості» Кирила Вишинського.

Що очікується?

Що ця людина, офіційно за рішенням суду, вийде на волю. Завдяки чому?

Завдяки:

а) рішенню Конституційного суду, що «піклується» про терористів і держзрадників;

б) привезеному російським журналістом листу мами і, мабуть, маленької записочки, яку передали в руки президенту. Бо потім відбулася і сама телефонна розмова між Володимиром і Володимиром.

Кирил Вишинський важливий для Путіна. Він важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених. Саме тому одного лише Вишинського можна було б обміняти

- на 24 військовополонених українських моряків (майже 250 днів у полоні, листи матерів, дружин і дітей не помічені Путіним, ні навіть рішення суду ООН негайно випустити українців на волю проігнороване Путіним),

- на українського журналіста Романа Сущенка (більше 1000 днів у полоні, листи дружини і дітей не помічені Путіним),

- на українського режисера Олега Сенцова (більше 5 років у полоні, ні листи, ні акції світових кінематографістів та акторів, ні масові чи одиночні протести з вимогою звільнити Сенцова не помічені Путіним)...

Чекаємо на рішення суді. Сьогодні о 16.15».


"ОБКОМ"

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15 Июля 2019 12:17

 

 

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