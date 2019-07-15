«Юру Єнакієвського» знову розшукують

Колишнього соратника Віктора Януковича, екс-депутата від «Партії регіоні» Юрія Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб.

Як повідомив Українській правді речник Нацполіції Ярослав Тракало, «перед вихідними Національна поліція отримала від Генеральної прокуратури лист та копію постанови про скасування постанови прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження відносно підозрюваних, зокрема відносно Іванющенка. Враховуючи вимоги законодавства, розшук Іванющенка поновлено, відповідні відомості внесені до розшукового обліку».

Датою зникнення Іванющенка вказане 15 грудня 2014 року.

Серед статей, інкримінованих Іванющенку, вказане привласнення майна в особливо великих розмірах або організованою групою, вимагання чужого майна, поєднане з насильством або таке, що завдало шкоди у великих розмірах.

Екс-нардеп від «Партії регіонів» Юрій Іванющенко, відомий як «Юра Єнакієвський», втік з України після Революції гідності.

Іванющенку оголосили підозру у заволодінні коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерстві відомого одеського ринку «7 кілометр».

На початку червня 2019 року стало відомо, що Одеська прокуратура закрила справу проти Іванющенка «у зв’язку з встановленням відсутності у діянні складу кримінального правопорушення».

Після розголосу Генпрокуратура заявила, що скасувала постанови про закриття кримінального провадження стосовно Іванющенка та просить знову оголосити його в розшук.