 

15 июля

17:19

Директор ДБР обурений, що інформаціє з його відомства «зливають» не тільки Портнову

17:11

Вишинського сьогодні не звільнять

16:52

Суд скасував ліквідацію банку Клименка

14:35

Зеленський ввід до складу РНБО Богдана та двох його заступників

14:20

«Юру Єнакієвського» знову розшукують

12:17

Російський омдусмен приїхала до Києва подивитися, як суд звільнить з-під варти головреда «РИА Новости-Украина»

11:58

Суд зняв арешт з 415 об’єктів нерухомості Коломойського та його партнерів

10:50

«Опудало городнє, нахабний хам, дармоїд і нероба»: Боря Колесніков показав, що добре знає свій електорат (відео)

10:25

За даними ЦВК, винуватець смертельної ДТП під Полтавою Сердюков – довірена особа кандидата у нардепи від партії «Слуга народу»

09:48

«Слуга народу» заявляє, що винуватець смертельної ДТП під Полтавою не є членом партії

08:46

Суд дозволив «слузі народу» з ізраїльським паспортом брати участь у виборах

08:25

Добa ООС: без втрат

14 июля

13:03

Керівник ДФС після вказівки Зеленського написав заяву про звільнення

07:54

Дoбa OОС: поранено двох наших військових

13 июля

16:33

Новим головою Херсонської ОДА став екс-заступник міністра оборони

12:18

«Ви вважаєте, що я ідіот?»: Зеленський закликав в.о. голови ДФС Власова написати заяву про відставку

09:15

По будівлі телеканалу «112» вистрілили з гранатомету: влучили у літери «е» і «к» (фото)

08:26

Доба ООС: одного українського військового поранено, одного травмовано

12 июля

20:29

Полювання на мисливця: директора НАБУ зловили на трасі і зачитали протокол про корупцію

20:13

У МЗС розповіли про строки апеляції по справі Віталія Марківа

19:47

ЦВК відмовила у реєстрації спостерігачам від ОБСЄ - громадянам РФ

17:29

Після виборів в Україні Саакашвілі допоможе «реформувати юстицію і поліцію» Молдови

16:41

Італійський суд виніс вирок нацгвардійцю Віталію Марківу: 24 роки

14:20

Посли країн «Великої сімки» відреагували на законопроект Зеленського про люстраційну зачистку

12:21

МЗС відреагував на рішення генпрокуратури РФ щодо Світового конгресу українців

12:10

Від президента, міністрів, нардепів – до голів сільрад: з'явився текст проекту Зеленського про тотальну люстрацію

11:14

У Зеленського заперечують, що його офіс обшукало ДБР Портнова на замовлення ФСБ РФ

10:53

На цьому тижні у Криму знайдено тіла двох кримських татар

10:32

Папа Римський створив в Італії екзархат Української греко-католицької церкви

09:25

Суд дозволив колишньому заступнику генпрокурора Кузьміну балотуватись до ВР

Зеленський ввід до складу РНБО Богдана та двох його заступників

По це йдеться в указі «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України».


В указі №520/2019 говориться:

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 року № 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 березня 2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86 та від 31 травня 2019 року № 340):

1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:

БУХАРЄВА Владислава Вікторовича — Голову Служби зовнішньої розвідки України

ЧЕРКАСЬКОГО Ігоря Борисовича — Голову Державної служби фінансового моніторингу України;

2) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України:

БОГДАНА Андрія Йосиповича — Керівника Офісу Президента України

ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича — Заступника Керівника Офісу Президента України

РЯБОШАПКУ Руслана Георгійовича — Заступника Керівника Офісу Президента України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 липня 2019 року»


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

15 Июля 2019 14:35

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (10)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (8)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (39)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (76)

Урочистого рукостискання від Зеленського (34)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 