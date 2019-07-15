Зеленський ввід до складу РНБО Богдана та двох його заступників

По це йдеться в указі «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України».

В указі №520/2019 говориться:

«Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року № 212, від 29 серпня 2016 року № 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 березня 2018 року № 90, від 22 березня 2019 року № 86 та від 31 травня 2019 року № 340):

1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України:

БУХАРЄВА Владислава Вікторовича — Голову Служби зовнішньої розвідки України

ЧЕРКАСЬКОГО Ігоря Борисовича — Голову Державної служби фінансового моніторингу України;

2) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України:

БОГДАНА Андрія Йосиповича — Керівника Офісу Президента України

ПРИСТАЙКА Вадима Володимировича — Заступника Керівника Офісу Президента України

РЯБОШАПКУ Руслана Георгійовича — Заступника Керівника Офісу Президента України.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 липня 2019 року»