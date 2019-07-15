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Суд скасував ліквідацію банку Клименка

Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Національного банку про ліквідацію банку «Юнісон», задовольнивши позов кіпрських компаній «Інтентост Сістемс ЛТД» і «Мелігант Груп ЛТД».


Про це йдеться в рішенні суду, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє РБК-Україна.

Суд зобов'язав НБУ повернути банку «Юнісон» банківську ліцензію та ліцензію на проведення валютних операцій.

В обґрунтуванні говориться, що НБУ перевищив свої повноваження, прийнявши рішення про ліквідацію банку, хоча ще діяло рішення Ржищівського райсуду, якого забороняло НБУ ліквідувати банк і відкликати ліцензію.

Нагадаємо, в червні 2018 року Національний банк України (НБУ) за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Банк «Юнісон». Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію банку на надання дилерських послуг.

Зазначимо, що вказана фінустанова фігурує у багатьох розслідуваннях правоохоронних органів як банк, пов'язаний з екс-міністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименко. За даними Генеральної прокуратури, банк був одним з так званих «майданчиків» для відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.


"ОБКОМ"

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15 Июля 2019 16:52

 

 

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