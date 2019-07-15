Директор ДБР обурений, що інформаціє з його відомства «зливають» не тільки Портнову

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вважає це «неприпустимим».

Сьогодні Р. Труба заявив наступне:

«Захопленню приміщення ДБР задля впливу на досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує екс-Президент України, має бути надана оцінка.

З першого дня призначення на посаду мені постійно ставили одне питання: коли в ДБР будуть гучні розслідування? Так ось, «гучні розслідування», хоч я не люблю це слово, вимагають високого рівня політичної культури.

Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля:

– увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом;

– заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР;

– зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР;

– вимагали від директора правоохоронного органу «термінових результатів розслідування», або взагалі його скасування.

Це називається політичний тиск.

Серед учасників акції – люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники. Це – втручання в діяльність правоохоронного органу.

Щодо проваджень, учасником яких є екс-Президент України:

Перше. ДБР стоїть на захисті національних інтересів. Провадження щодо перетину морського простору військовими кораблями України – одне з найважливіших для нас. Адже поставити крапку в цьому питанні означає захистити національні інтереси України. Гадаю, що всі учасники тих подій мають бути переконані в цьому, йти на співпрацю зі слідством, надати покази та разом захистити Україну.

Друге. ДБР стоїть осторонь політики. Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку.

Третє. ДБР реєструє кримінальні провадження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а не чиїхось політичних уподобань.

Останній тиждень політичної кампанії є випробуванням на дотримання європейських цінностей, серед яких незалежність роботи правоохоронної системи. Тим не менш, яким би не був політичних тиск, досудове розслідування буде професійним, незаангажованим та об’єктивним.

Директор ДБР Роман Труба».