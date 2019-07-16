Дoба ООС: один військовий загинув, трьох поранено

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 16 липня говориться:

«15 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

чотири рази поблизу ВОДЯНОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, стрілецької зброї та відбулося бойове зіткнення;

двічі поряд ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

неподалік АВДІЇВКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

два рази околиці ЛЕБЕДИНСЬКОГО – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 4 рази:

поблизу ЛУГАНСЬКОГО – з великокаліберного кулемету;

поряд НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

неподалік ПОПАСНОЇ – з міномету калібру 120 мм та автоматичного гранатомету;

в районі населеного пункту КРИМСЬКЕ – зі стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поряд ОПИТНОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні один раз:

поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».