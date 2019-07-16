У Зеленського виступають за проведення у четвер позачергового засідання Ради

Заступник глави ОПУ Руслан Рябошапка анонсував скликання позачергового засідання парламенту для ухвалення антикорупційних ініціатив.

«Ми вже на четвер (18 липня) хочемо скликати позачергове засідання парламенту. Ми вимагатимемо від парламенту ухвалити законодавство, яке дало б можливість для ефективної роботи Антикорупційного суду. Ми вимагатимемо ухвалити закон про незаконне збагачення», - сказав він, виступаючи на панельній дискусії форуму «Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту» у вівторок у Києві.