Фірташу не уникнути екстрадиції до США

Віце-канцлер Австрії Клеменс Яблонер дав свою згоду на видачу українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

«Стосовно екстрадиції Фірташа Міністерство юстиції Австрії може повідомити таке: віце-канцлер, міністр юстиції Клеменс Яблонер погодив його екстрадицію», - йдеться у його заяві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Подальша організація видачі (Фірташа) є сферою відповідальності іншої юрисдикції і належить до обов'язків місцевого суду в кримінальних справах Відня», - наголошується в заяві.

Голову ради групи компаній Group DF Фірташа заарештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США, виданим у 2013 році. За попередньої американської адміністрації українського бізнесмена обвинуватили в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії для подальшого продажу готової продукції в США компанії Boeing. Фірташ усі обвинувачення відкидає і називає їх політично мотивованими, спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні.

Наприкінці червня Верховний суд Австрії підтвердив законність ухваленого в лютому 2017 року рішення нижчої інстанції - Вищого земельного суду Відня - про екстрадицію Фірташа.Після цієї постанови суду в Мін'юсті Австрії зазначали, що коли до відомства надійде письмове рішення суду, то в процес, згідно з австрійським законом про видачу правопорушників та правову допомогу, вступить міністр юстиції країни.