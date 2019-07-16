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«Мовна» стаття закону «Про освіту» визнана конституційною
Конституційний суд України визнав такою, що відповідає Основному закону, норму закону «Про освіту», яка регламентує використання державної мови в школах для представників національних меншин, заявляє міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
«Мовна стаття закону України «Про освіту» визнана конституційною! Надійні джерела, яким можна довіряти», - написала Гриневич на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.
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