Дoбa OОС: жодних втрат

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 17 липня говориться:

«16 липня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу ОПИТНОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

поряд НОВОТРОЇЦЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, протитанкового ракетного комплексу та великокаліберного кулемету;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу МИКОЛАЇВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:

поблизу КРИМСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 16 липня втрат окупантів не зафіксовано.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поряд МИКОЛАЇВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поблизу ШИРОКИНОГО – зі стрілецької зброї;

неподалік МАР’ЇНКИ – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».